انت الان تتابع ريان عن «فضيحة الخماسية»: الأهلى لا يعرف المستحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م

الاهلى

تحدث ياسر ريان، لاعب النادي الأهلي السابق، عن الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق الأحمر أمس السبت من فريق صن داونز الجنوب إفريقي، والخسارة بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوكاس موريبي، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقال ريان في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت إف إم»: «لاسارتي لم يدرس فريق صن داونز بشكل جيد قبل المباراة، وما لاحظناه خلال اللقاء أنه يحاول أن يهاجم ولكن الدوافع لا تساعده، ومعظم اللاعبين الحاليين في صفوف الفريق الأحمر يفتقدون للحنكة الإفريقية».

وتابع: «اللاعبون أصيبوا بالإحباط خلال المباراة، ولم يعتادوا على هذه النتيجة الصعبة من قبل، ولو استمر اللقاء لدقائق أخرى لاستقبلت شباك الفريق الهدف السادس». وأضاف: «5 أهداف هى نتيجة كبيرة على الفريق، ومن الصعب تعويضها خلال مباراة الإياب يوم السبت المقبل، ولكن لا يوجد مستحيل مع القلعة

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