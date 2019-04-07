الارشيف / اخبار الرياضه

آرسنال يتعثر ويسقط امام إيفرتون في البريميرليج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع آرسنال يتعثر ويسقط امام إيفرتون في البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م

حقق فريق إيفرتون الإنجليزي فوزًا هامًا على نظيره آرسنال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم الأحد على ملعب جوديسون بارك في أطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الممتاز. سجل هدف فريق "التوفيز" فيل جاجيلكا في الدقيقة العاشرة من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، ليرتفع رصيد فريق إيفرتون إلى 46 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق آرسنال عند النقطة 63 في المركز الرابع بالجدول.

ويستعد فريق إيفرتون لمواجهة نظيره فولهام الذي هبط رسميًا إلى دوري الشامبيون شيب الإنجليزي، في مباراة من المقرر اقامتها السبت المقبل في تمام الواحدة والنصف ظهرًا ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثون، بينما سوف يواجه فريق آرسنال نظيره واتفورد الإثنين بعد القادم في اطار مباريات نفس الجولة. وكان آرسنال

Advertisements

ويستعد فريق إيفرتون لمواجهة نظيره فولهام الذي هبط رسميًا إلى دوري الشامبيون شيب الإنجليزي، في مباراة من المقرر اقامتها السبت المقبل في تمام الواحدة والنصف ظهرًا ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثون، بينما سوف يواجه فريق آرسنال نظيره واتفورد الإثنين بعد القادم في اطار مباريات نفس الجولة.

وكان آرسنال قد حقق الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما الإثنين الماضي في الجولة الثالثة والثلاثين.

يذكر أن فريق آرسنال تحت قيادة مديره الفني إيمري ينافس على حصد مركز من مراكز المربع الذهبي أملا ُ في التأهل للمشاركة ببطولة للموسم المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آرسنال يتعثر ويسقط امام إيفرتون في البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا