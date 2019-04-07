انت الان تتابع آرسنال يتعثر ويسقط امام إيفرتون في البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م

حقق فريق إيفرتون الإنجليزي فوزًا هامًا على نظيره آرسنال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم الأحد على ملعب جوديسون بارك في أطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل هدف فريق "التوفيز" فيل جاجيلكا في الدقيقة العاشرة من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، ليرتفع رصيد فريق إيفرتون إلى 46 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق آرسنال عند النقطة 63 في المركز الرابع بالجدول.

ويستعد فريق إيفرتون لمواجهة نظيره فولهام الذي هبط رسميًا إلى دوري الشامبيون شيب الإنجليزي، في مباراة من المقرر اقامتها السبت المقبل في تمام الواحدة والنصف ظهرًا ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثون، بينما سوف يواجه فريق آرسنال نظيره واتفورد الإثنين بعد القادم في اطار مباريات نفس الجولة. وكان آرسنال

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