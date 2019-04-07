آرسنال يتعثر ويسقط امام إيفرتون في البريميرليج

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تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م
حقق فريق إيفرتون الإنجليزي فوزًا هامًا على نظيره آرسنال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم الأحد على ملعب جوديسون بارك في أطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل هدف فريق "التوفيز" فيل جاجيلكا في الدقيقة العاشرة من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، ليرتفع رصيد فريق إيفرتون إلى 46 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق آرسنال عند النقطة 63 في المركز الرابع بالجدول.
ويستعد فريق إيفرتون لمواجهة نظيره فولهام الذي هبط رسميًا إلى دوري الشامبيون شيب الإنجليزي، في مباراة من المقرر اقامتها السبت المقبل في تمام الواحدة والنصف ظهرًا ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثون، بينما سوف يواجه فريق آرسنال نظيره واتفورد الإثنين بعد القادم في اطار مباريات نفس الجولة. وكان آرسنال
ويستعد فريق إيفرتون لمواجهة نظيره فولهام الذي هبط رسميًا إلى دوري الشامبيون شيب الإنجليزي، في مباراة من المقرر اقامتها السبت المقبل في تمام الواحدة والنصف ظهرًا ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثون، بينما سوف يواجه فريق آرسنال نظيره واتفورد الإثنين بعد القادم في اطار مباريات نفس الجولة.
وكان آرسنال قد حقق الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما الإثنين الماضي في الجولة الثالثة والثلاثين.
يذكر أن فريق آرسنال تحت قيادة مديره الفني إيمري ينافس على حصد مركز من مراكز المربع الذهبي أملا ُ في التأهل للمشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.
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