انت الان تتابع محاضرة فنية أخيرة للاعبي الزمالك قبل مواجهة أغادير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على أن يعلن بعدها جروس تشكيل مباراة حسنية أغادير، ويتحرك في السابعة مساءً نحو ملعب أدرار الذي يستضيف المباراة، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، في إطار منافسات الذهاب بدور ربع النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية. وكان الزمالك قد تأهل لدور الثمانية لكأس الكونفيدرالية الإفريقية بعدما تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، برفقة جور ماهيا الكيني الذي حجز بطاقة التأهل بالمركز الثاني.

واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الحكم التونسي صادق السالمي، لإدارة المباراة، يعاونه كل من الليبي عطية أمساعد، مساعدًا أول، والتونسى أيمن إسماعيل، مساعدا ثانيا، والحكم الرابع وليد دراجي من تونس، بينما اختار "كاف" طاقم تحكيم أنجوليا لمباراة العودة. ومن المقرر أن تقام موقعة الإياب

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