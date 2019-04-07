انت الان تتابع التشكيل المتوقع للزمالك ضد حسنية أغادير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

الزمالك

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، ضيفا على نظيره حسنية أغادير المغربي، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، في إطار منافسات الذهاب بدور ربع النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية. واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم التونسي صادق السالمي، لإدارة المباراة، يعاونه كل من الليبي عطية أمساعد، مساعدًا أول، والتونسى أيمن إسماعيل، مساعدا ثانيا، والحكم الرابع وليد دراجي من تونس، بينما اختار "كاف" طاقم تحكيم أنجوليا لمباراة العودة.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مواجهة حسنية أغادير بالتشكيل الآتي: محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى. محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - حمدي النقاز في خط الدفاع. طارق حامد - محمود عبد العزيز "زيزو" - أحمد السيد "زيزو" - إبراهيم حسن - يوسف إبراهيم "أوباما" في خط الوسط. خالد