انت الان تتابع أزمة بين اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا و«كاف» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م
رفضت اللجنة الإعلامية لبطولة أمم إفريقيا ما قام به الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتخصيص المقاعد المخصصة للصحفيين المصريين في حفل قرعة البطولة، لوكالات الأنباء والمحطات العالمية، بحجة أن أطقم عملها من المصريين. وطالب أسامة إسماعيل، رئيس اللجنة، المسؤولين بـ"كاف" في خطاب رسمي بسرعة إصلاح الوضع والعودة به إلى جادة الصواب، وشدد في خطابه على أن هذه المقاعد البالغ عددها 32 مقعدا، كما قال الاتحاد الإفريقي "لا بد أن تستفيد منها جميعا وسائل الإعلام المصرية"، مؤكدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إقامة مراسم القرعة وسط تجاهل تام لإعلام البلد المنظم.
وأضاف رئيس اللجنة الإعلامية أنه يحمل كل التقدير للزملاء المختارين، ولكن رفضه ينصب على عملية التوزيع التي كان يجب أن تجعلهم في كوتة وسائل الإعلام العالمية وليس الكوتة المخصصة للإعلام المصري. وأشار إسماعيل إلى أن المهندس هاني أبو ريدة تدخل من قبل لزيادة عدد المقاعد المخصصة للصحفيين في حفل القرعة من 120
وأشار إسماعيل إلى أن المهندس هاني أبو ريدة تدخل من قبل لزيادة عدد المقاعد المخصصة للصحفيين في حفل القرعة من 120 إلى 180، رغم ضيق المكان، لحل الأزمة بعد أن قام الاتحاد الإفريقي بتقسيم الـ120 مكانا على 24 دولة مشاركة في البطولة، نصيب كل منها 5 أماكن، وهو أمر صعب تطبيقه عمليا على وسائل إعلام البلد المنظم.
وكانت إدارة الإعلام بالاتحاد الإفريقي قد منحت الموافقة لـ32 صحفيا فقط جميعهم من العاملين في مكاتب القاهرة، ومراسلون لوسائل إعلام أجنبية، وذلك من بين 230 صحفيا مصريا قاموا بالتسجيل في موقع "كاف" لحضور مراسم القرعة.
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