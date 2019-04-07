انت الان تتابع رسالة تشجيع من علاء مبارك للاعبي الأهلي بعد الخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

علاء مبارك

وجه علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، رسالة تشجيع إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بمواصلة الروح القتالية للفريق الأحمر فى المباراة المقبلة له، وذلك عقب الهزيمة الثقيلة التى تلقاها أمس السبت من فريق صن داونز الجنوب إفريقي، والخسارة بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوكاس موريبي، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكتب علاء عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "معاك يا أهلى فى إفريقيا وبالروح القتالية تسعدنا".

وودع القلعة الحمراء منافسات البطولة «إكلنيكيا» حيث يحتاج إلى الفوز بأكثر من خمسة أهداف في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وسط جمهوره، للتأهل إلى الدور المقبل. معاك يا أهلى فى إفريقيا وبالروح القتالية تسعدنا يا رب — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 7,

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