انت الان تتابع الدوري الإسباني: خيتافي يحافظ على حظوظه بخوض دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
فاز خيتافي على ضيفه أتلتيك بلباو 1-صفر الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليحافظ على حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وحسم خيتافي نتيجة مباراة اليوم بهدف متأخر لأنخل لويس رودريغيز (78)، ليرفع الفريق الذي يشكل مفاجأة الموسم، رصيده الى 50 نقطة في المركز الرابع، متقدما بفارق أربع نقاط على فالنسيا الخامس الذي خسر السبت أمام رايو فايكانو صفر-2، وإشبيلية السادس صاحب الرصيد ذاته، والذي يلعب لاحقا اليوم في ضيافة بلد الوليد.
وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في الدوري الإسباني الى دوري أبطال أوروبا، والخامس الى دور المجموعات من الدوري الأوروبي ("يوروبا ليغ")، فيما يخوض السادس الأدوار التمهيدية للمسابقة الثانية.
وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم، تعادل ديبورتيفو ألافيس مع ضيفه ليغانيس بهدف للأرجنتيني جوناثان كاييري (18 من ركلة جزاء)، رد عليه مواطنه جوناثان سيلفا (90+3)، فصار رصيد الأول 45 نقطة مقابل 40 للثاني.
ويلعب في وقت لاحق ليفانتي مع هويسكا، سلتا فيغو مع ريال سوسييداد، وريال بيتيس مع فياريال.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الإسباني: خيتافي يحافظ على حظوظه بخوض دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.