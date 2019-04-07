انت الان تتابع الدوري الإسباني: خيتافي يحافظ على حظوظه بخوض دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعبو فريق خيتافي يحتفلون بتسجيل هدف

فاز خيتافي على ضيفه أتلتيك بلباو 1-صفر الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليحافظ على حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وحسم خيتافي نتيجة مباراة اليوم بهدف متأخر لأنخل لويس رودريغيز (78)، ليرفع الفريق الذي يشكل مفاجأة الموسم، رصيده الى 50 نقطة في المركز الرابع، متقدما بفارق أربع نقاط على فالنسيا الخامس الذي خسر السبت أمام رايو فايكانو صفر-2، وإشبيلية السادس صاحب الرصيد ذاته، والذي يلعب لاحقا اليوم في ضيافة بلد الوليد.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في الدوري الإسباني الى دوري أبطال أوروبا، والخامس الى دور المجموعات من الدوري الأوروبي ("يوروبا ليغ")، فيما يخوض السادس الأدوار التمهيدية للمسابقة الثانية.

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم، تعادل ديبورتيفو ألافيس مع ضيفه ليغانيس بهدف للأرجنتيني جوناثان كاييري (18 من ركلة جزاء)، رد عليه مواطنه جوناثان سيلفا (90+3)، فصار رصيد الأول 45 نقطة مقابل 40 للثاني.

ويلعب في وقت لاحق ليفانتي مع هويسكا، سلتا فيغو مع ريال سوسييداد، وريال بيتيس مع فياريال.