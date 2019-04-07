شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يسقط أمام إيفرتون بهدف نظيف بمشاركة النني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعرض فريق أرسنال إلى خسارة مفاجئة خارج أرضه على يد مضيفه فريق إيفرتون بهدف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الأحد، الموافق 7 إبريل 2019، على ملعب غوديسون بارك في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق إيفرتون في المباراة المدافع الإنجليزي فيل جاغيلكا في الدقيقة العاشرة، علماً بأن فريق إيفرتون أضاع العديد من الفرص الخطيرة طوال مجريات المباراة، بينما لم يُقدم فريق أرسنال المستوى المأمول منه.

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ومن جانبه، شارك النجم المصري محمد النني أخيراً بصفة أساسية منذ بداية المباراة، إلا أن أداءه كان سلبياً للغاية مما دفع الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال إلى إخراجه فوراً مع بداية الشوط الثاني ومن إشراك النجم الويلزي أرون رامسي بدلاً منه.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبذلك رفع فريق إيفرتون رصيده إلى 46 نقطة في المركز التاسع في جدول الترتيب.

وفي مقابل ذلك، استقر رصيد فريق أرسنال عند 63 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب بشكل مؤقت، مما جعله بالتالي مهدداً بعدم الحفاظ على مركزه المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.