عمار حمدى ورزاق يقودان الاتحاد أمام بتروجت...

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جدة - عمرو شويل أعلن حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندرى عن تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء بتروجت بعد قليل فى الجولة الـ28 للدورى باستاد الجيش بالسويس. وضمت التشكيلة كلا من:- حراسة المرمى: محمود الزنفلى الدفاع: أحمد توفيق – محمد أنور – محمود رزق – السيد سالم Advertisements الوسط: نور السيد – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور الهجوم: عمار حمدى – جدو – رزاق سيسيه البدلاء: ولاس سيلفا – صبحى سليمان – صبرى رحيل – محمود شعبان – كريم الديب – كريم ممدوح – اتشوكا

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