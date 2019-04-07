شكرا لقرائتكم محمود علاء يقود دفاع الزمالك أمام أغادير بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على محمود علاء فى قيادة خط دفاع الفريق الأبيض فى مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى التاسعة من مساء اليوم، فى ذهاب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وبذلك سيغير كريستيان جروس من تركيبته الدفاعية بالاعتماد على الثنائى محمود علاء ومحمود الونش بعد الاعتماد على محمد عبد الغنى فى الفترة الماضية مع الونش لقيادة الدفاع نظرا لإصابة علاء مع المنتخب الوطنى فى ودية نيجيريا قبل أن يتعافى من الإصابة ويصبح جاهزا للمشاركة أمام أغادير الليلة.

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ويلتقى الزمالك مع أغادير فى الذهاب على ملعب أدرار الليلة على أن يقام لقاء العودة بين الفريقان يوم الأحد المقبل على استاد الجيش بالسويس.