شكرا لقرائتكم بين الهلال والاستقلال.. "لقب أول" و"المشاركة الأسوأ" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض الهلال السعودي مواجهته التاسعة يوم الاثنين أمام استقلال طهران الإيراني، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، لدوري أبطال آسيا.

ولعب الهلال أمام استقلال طهران 8 مواجهات سابقة كانت نتيجتها متكافئة بين الفريق، حيث فاز الأزرق السعودي في 4 مواجهات، بينما خسر 4 مباريات.

وبدأت مواجهات الهلال أمام الاستقلال عام 1992 حينما تواجها في نهائي المسابقة بنظامها القديم وحينها فاز الهلال بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الشوطين الأصلي والإضافي، حيث سجّل للهلال حسين الحبشي وسجّل للاستقلال أمير عباس.

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وخاض الفريقان مواجهتهما الثانية في نصف نهائي كأس الكؤوس الآسيوي عام 1997 وفاز الهلال بركلات الترجيح بعد انتهاء الشوطين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.



وفي ربع نهائي نسخة عام 1999 التقى الفريقان في مسابقة دوري أبطال آسيا بنظامها القديم وحينها فاز استقلال طهران 2-1، ليعود الهلال وينتصر في مسابقة دوري أبطال آسيا عام 2003 بنتيجة 3-2.

وفي نسخة 2013 وقع الفريقان في مجموعةٍ واحدة وفاز الاستقلال ذهاباً في الرياض 2-1 سجّلها بيجمان منتظري وآرش برهاني وسجّل للهلال لاعبه سالم الدوسري، في حين فاز الهلال إياباً في طهران بنتيجة 1-صفر سجله نواف العابد.



وفي النسخة الماضية وقع الفريقان في مجموعةٍ واحدة وفاز الاستقلال ذهاباً وإياباً بذات النتيجة 1-صفر، في أسوأ مشاركات الهلال آسيوياً.