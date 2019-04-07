شكرا لقرائتكم "المحترفين" تناقش النظام الأساسي ومقترحات الأندية الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ناقش مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الأحد، تعديلات النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وعددا من التنظيمات والموضوعات الخاصة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتم استعراض تفاصيل تعديلات اللوائح في الاجتماع العادي للرابطة، برئاسة مسلي آل معمر، رئيس مجلس الإدارة، وعبدالعزيز الحميدي، المدير التنفيذي، وأحمد الراشد، ممثل الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبحضور ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمت مناقشة جدول الأعمال والذي اشتمل على مقترحات أندية الهلال والتعاون والفيصلي، ولائحة التشغيل والفعاليات بالهيئة العامة للرياضة.