شكرا لقرائتكم خبر عن "بحب السد العالى".. نجلة عصام الحضرى تشجع والدها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب المصرى الأسبق ونادى النجوم، فى مقطع فيديو قصير مع نجلته شايان التى تبلغ من العمر 5 سنوات.

عصام الحضرى مع نجلته شايان شايان نجلة عصام الحضرى وجهت رسالة لوالدها قالت فيها: "يا ليالى يا ليالى بحب السد العالى.. ارقص يا حضرى". وكان عصام الحضرى وجه رسالة إلى النادى الأهلى، بعد الهزيمة القاسية التى تعرض لها الفريق أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا بخماسية دون رد أمس، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، موضحاً أن الهزيمة ليست نهاية المطاف، وأن الفريق القوى من يتدارك الأخطاء من أجل النهوض من جديد، وقال عصام الحضرى:"لكل جواد كبوة.. والهزيمة ليست نهاية المطاف.. والقوى هو من يتدارك أخطاءه ويجعلها سبباً فى نهوضه من جديد". Advertisements

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