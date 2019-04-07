شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال رئيس الإسماعيلى للاعبين بعد ثلاثية بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى والمشرف العام على قطاع الكرة، عن ارتياحه بما قدمه لاعبو الفريق من أداء مميز فى مواجهة بيراميدز رغم الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال عثمان، ”اللاعبون قدموا أداءً قتالياً ورجولياً طوال المباراة، لذا أتوجه لهم بكل شكر وتقدير، الفريق أظهر معدنه الأصيل حينما تعرض لظروف صعبة بتلقى هدفين فى البداية وطرد محمد مجدى إلا أنه كان متماسكاً فى كل خطوطه وقريباً من تحقيق التعادل بعدما قلص الفارق لهدف واحد".

وأضاف رئيس الإسماعيلى، ”المكسب الأساسى من المباراة هو الروح التى ظهرت على اللاعبين ومدى حزنهم الكبير بعد الخسارة، وإصرارهم فى كل دقيقة على بذل قصارى جهدهم “.

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وتابع عثمان، ”واجهنا فريق ميزانيته تتخطى مئات الملايين وإبرم تعاقدات بمبالغ كبيرة، إلا أن لاعبى الفريق كانوا على قدر المسئولية وسعو لاستمرار التفوق مثلما حدث فى لقاء الدور الأول إلا أن التوفيق لم يكن حليفهم”.

وأتبع، ”الأهداف الثلاثة التى اهتزت بها شباك الفريق كان فيها توفيق كبير للفريق المنافس بالإضافة إلى إضاعة أكثر من فرصة تهديف محققة كانت كفيلة بتحقيق التعادل على أقل تقدير وإلغاء هدف صحيح قبل نهاية الشوط الأول، سنبنى على ما قدمه لاعبو الفريق فى مباراة اليوم من أجل استمرار الأداء المميز وتحقيق نتائج تكون على قدر طموحات الجماهير”.

واختتم رئيس النادى الإسماعيلى حديثه قائلا، ”طالبت اللاعبين بطى تلك الصفحة سريعا والتركيز فى المواجهات المقبلة، لدينا أفضلية على المنافسين فى المؤجلات، نتطلع لهدف أساسى ومهم بتحقيق مركز ضمن الأربعة الكبار أجل السعى نحو العودة للمشاركة القارية من جديد”.