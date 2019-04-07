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الخطيب يجتمع مع لاسارتي لبحث أسباب خماسية صن داونز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي إجتماعاً هاماً مع الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة أسباب الخسارة القاسية من صن داونز أمس ، السبت، بخماسية نظيفة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث الخطيب مع لاسارتي ومعاونيه أحداث مباراة صن داونز خاصة وأن أداء الفريق فيها كان متواضعاً وسيئاً للغاية بشكل إستحق معه الفريق الهزيمة القاسية .

كانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار القاهرة  صباح اليوم قادمة من جنوب أفريقيا عقب الخسارة من صن داونز ويبدأ الأهلي صباح غداً الاستعداد لمباراة المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل في الدوري، ثم يلعب مع صن داونز السبت المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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