شكرا لقرائتكم خبر عن المحاضرة تحدد ظهير الزمالك أمام حسنية أغادير بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، إرجاء قراره بشأن الظهير الأيسر الأساسى للفريق إلى المحاضرة الفنية التى سيعقدها فى السادسة من مساء اليوم قبل مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى التاسعة على ملعب أدرار بمدينة أغادير، فى ذهاب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء قرار جروس بإرجاء قراره بشأن الظهير الأيسر الأساسى للزمالك من أجل الاطمئنان على الجاهزية الكاملة لعبد الله جمعة من خلال المحاضرة الفنية وفى حالة شكواه من أي أمر سيعتمد جروس على بهاء مجدى فى قيادة تلك الجبهة أمام الفريق المغربى وفى حالة تأكيد عبد الله جمعة جاهزيته الكاملة للمباراة سيتم الاعتماد عليه.

كان بهاء مجدى قد شارك أساسيا فى المباراة الماضية للزمالك أمام سموحة بالدورى التى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، تعافى عبد الله جمعة من إصابة أنكل القدم التى أبعدته عن تلك المواجهة وشارك فى تدريبات الفريق الأبيض الأخيرة إلا إن جروس قرر الاطمئنان على حالته بشكل نهائى من خلال محاضرة اليوم للاعتماد عليه أو استمرار الدفع ببهاء مجدى فى تلك المواجهة.