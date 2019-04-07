سوبر كورة.. جروس يُجرى تعديلاً بتركيبة دفاع الزمالك أمام أغادير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، إجراء تعديلا فى تركيبة ثنائى دفاع الفريق الأبيض أمام حسنية أغادير المغربى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى التاسعة من مساء اليوم، على ملعب أدرار، فى ذهاب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية. Advertisements

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