ماذا يفعل الزمالك فى المواجهة الـ 16 مع أسود الأطلسى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى التاسعة من مساء اليوم فريق الزمالك مع نظيره حسنية أغادير المغربى فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية .
وتٌعد مباراة اليوم هى المواجهة رقم 16 بين الزمالك و الأندية المغربية، حيث سبق وألتقى الزمالك مع فرق المغرب فى 15 مواجهة قبل لقاء اليوم ، فى مختلف البطولات .
حقق الزمالك الفوز فى 9 مباريات ، وتعادل فى 4 و خسر فى مباراتان .
أول هذه المباريات كانت أمام الجيش الملكى عام 1985 وفاز فيها الزمالك بهدف نظيف، وأخرها أمام اتحاد طنجة المغربى فاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف لطنجة.
الزمالك أحرز فى شباك الفرق المغربية 23 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفًا فقط.
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