شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطلب تقريراً مفصلاً عن بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، تقريراً مفصلاً من خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى ورئيس بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا، عن مباراة الفريق أمام صن داونز بدورى أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي من صن داونز أمس، السبت، على ملعب الأخير بخماسية نظيفة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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وطلب رئيس النادى الأهلي من أمين الصندوق تقريراً مُفصّلاً عن بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا، وتقييمه لالتزام اللاعبين خلال رحلة جنوب أفريقيا وغيرها من الأمور المتعلقة بالرحلة واللقاء الذى تكبّد فيه الأحمر خسارة قاسية.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار القاهرة صباح اليوم قادمة من جنوب أفريقيا عقب الخسارة من صن داونز، ويبدأ الفريق صباح غد الاستعداد لمباراة المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل فى الدورى، ثم يلعب مع صن داونز السبت المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.