الاتحاد السكندرى يهاجم بتروجت بجدو وسيسيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندرى عن تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء بتروجت بعد قليل فى الجولة الـ28 للدورى باستاد الجيش بالسويس وضمت التشكيلة كل من :- حراسة المرمى : محمود الزنفلى الدفاع : احمد توفيق – محمد أنور – محمود رزق – السيد سالم Advertisements الوسط : نور السيد – احمد نبيل مانجا – خالد الغندور الهجوم : عمار حمدى – جدو – رزاق سيسيه البدلاء : ولاس سيلفا – صبحى سليمان – صبرى رحيل – محمود شعبان – كريم الديب – كريم ممدوح – اتشوكا

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