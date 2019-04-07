شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى عن خسارة الأهلى أمام صن داونز: لكل جواد كبوة وليست نهاية المطاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عصام الحضرى، حارس منتخب مصر السابق ونادى النجوم الحالى، رسالة إلى النادى الأهلى، بعد الهزيمة القاسية التى تعرض لها الفريق أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا بخماسية دون رد أمس، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، موضحاً أن الهزيمة ليست نهاية المطاف، وأن الفريق القوى من يتدارك الأخطاء من أجل النهوض من جديد.

وقال عصام الحضرى، "لكل جواد كبوة.. والهزيمة ليست نهاية المطاف.. والقوى هو من يتدارك أخطاءه ويجعلها سبباً فى نهوضه من جديد".





وتلقى النادى الأهلى هزيمة قاسية أمام صن داونز الجنوب أفريقى بخماسية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بالأمس على استاد لوكاس موريبى فى بريتوريا بجنوب أفريقيا، فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى، وتقام مباراة العودة يوم 13 أبريل الجارى، وحافظ صن داونز على سجله الخالى من أى هزائم على ملعبه منذ 22 شهرا، بعد فوزه الكبير على المارد الأحمر بخماسية نظيفة وهى الهزيمة الأكبر للأحمر فى تاريخه الأفريقى.