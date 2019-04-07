شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: "فرصة الأهلى للتأهل صعبة جدا لكن الكورة علمتنا مفيش مستحيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاعلامى أحمد شوبير ، أن فرصة النادى الأهلى أمام صن داونز الجنوب أفريقى ، خلال مباراة العودة صعبة جدا بعد الخسارة بخماسية نظيفة، موضحا أنه يجب على الأهلى رد اعتباره بغض النظر عن التأهل، وأن يكون الخروج من البطولة الأفريقية بشكل أفضل.

وقال أحمد شوبير: "فرصة الأهلي صعبة جدَا لكن الكورة علمتنا مفيش مستحيل، علينا إننا نعمل اللي علينا والأهلي لازم يرد إعتباره، مش مهم التأهل لكن الخروج يبقى بشكل أفضل من كده".





وتلقى النادى الأهلى هزيمة قاسية أمام صن داونز الجنوب أفريقى بخماسية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بالأمس ،على استاد لوكاس موريبى فى بريتوريا بجنوب أفريقيا، فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى، وتقام مباراة العودة يوم 13 أبريل الجارى، وحافظ صن داونز على سجله الخالى من أى هزائم على ملعبه منذ 22 شهرا، بعد فوزه الكبير على المارد الأحمر بخماسية نظيفة وهى الهزيمة الأكبر للأحمر فى تاريخه الأفريقى.

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