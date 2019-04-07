شكرا لقرائتكم خبر عن بونجا يغيب عن مواجهة بتروجت والاتحاد بسبب وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب محمد أبو النجا " بونجا " حارس مرمى بتروجت عن مباراة فريقه اليوم أمام الإتحاد السكندرى بسبب وفاة والدته اليوم وهو ما جعل اللاعب يغادر معسكر الفريق البترولى فى المباراة المقررة بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ28 للدورى .

وقد استعان محمد عودة المدير الفنى لبتروجت بالحارس الشاب محمد صبحى لحماية عرين الفريق البترولى وجاء باقى التشكيل على النحو التالى

الدفاع : حسام حسن – أحمد عبد الرسول – مروان النجار – حمادة طلبه

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الوسط : زولا – أحمد العجوز – حميد ماو – محمود صلاح

الهجوم : شكرى نجيب – احمد عفيفى

يدخل بتروجت المباراة فى المركز الثامن عشر بجدول الدورى برصيد 25 جمعهم من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى 10 والخسارة فى 12 .