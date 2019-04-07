شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. هدفان حصيلة أخر مباراة بين إنبى والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الخامسة والنصف من مساء اليوم فرق الداخلية مع نظيره إنبى فى إطار الجولة الثامنة و العشرون من مسابقة الدورى .

وكانت اخر مباراة جمعت الفريقين قد أقيمت 19 أكتوبر الماضى ، وانتهت بتعادل الفريقان بهدف لكلا منهما

سجل هدف إنبى حمدى فتحى لاعب الأهلى الحالى ، بينما سجل للداخلية حسين رجب .