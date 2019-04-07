بث مباشر GOAL مشاهدة مباراة النجم الساحلي والهلال اليوم يلا شوت yalla shoot اونلاين| رابط كورة ستار...

بث مباشر مشاهدة مباراة النجم الساحلي والهلال يلا شوت yalla shoot اونلاين، يستضيف الملعب الأوليمبي بسوسة مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في جولة الذهاب من مرحلة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية، ثاني البطولات الأفريقية للأندية من حيث الأهمية، ويسعى كلا الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب بالخرطوم للسير خطوة نحو نصف النهائي، وسنضيف لكم رابط بث مباشر الهلال والنجم الساحلي بدون تقطيع قبل بداية اللقاء بلحظات.

الهلال والنجم الساحلي بث مباشر bein sport hd1، ,التقى الفريقان من قبل في دوري أبطال أفريقيا خلال أربع مناسبات سابقة، وكانت نتيجة الفوز للنجم في مواجهة وحيدة، مقابل فوز للهلال، والتعادل في لقاءين، وهو ما يوضح أن تاريخ لقاءات النجم الساحلي والهلال تبدو متقاربة للغاية، مما ينبأ بمواجهة عربية مثيرة اليوم على ملعب سوسة.

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي بث مباشر اليوم yalla shoot كورة اون لاين على الأنرنت في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، مساء اليوم الأحد في المباراة التي سوف تلعب في مدينة سوسة بتونس، وسيكون هذا هو لقاء الذهاب في دور الثمانية من البطولة الأفريقية الثانية من حيث القوة، فيما ستلعب مباراة الإياب بعد أسبوع من الآن بالعاصمة السودانية الخرطوم، وسوف نوفر لكم البث المباشر الخاص بمباراة النجم والهلال فور بدايتها.

بث مباشر الهلال والنجم الساحلي، من جانبه توجه رئيس نادي النجم الساحلي رضا شرف بالنداء إلى الجماهير لمساندة الفريق في مشواره الأفريقي هذا الموسم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك، حيث دعاهم لكثافة الحضور والوقوف بجانب الفريق في مواجهة الصعبة أمام الهلال السوداني اليوم، ومن خلال موقع “عرب فور نيوزط سنمدك بروابط بث مباشر الهلال والنجم الساحلي بجودة عالية قبيل انطلاقة اللقاء مباشرة.

Advertisements

يلا شوت الهلال والنجم الساحلي بث مباشر

يلا شوت الهلال والنجم الساحلي، الهلال والنجم الساحلي بث مباشر، الهلال والنجم الساحلي مباشر، كورة اونلاين الهلال والنجم الساحلي، الهلال والنجم الساحلي مباشر، مشاهدة ماتش الهلال اليوم..

في حال انقطاع بث مباشر الهلال والنجم الساحلي اونلاين كورة لايف، يرجى الضغط على الصورة أعلى المقال.

بدات المباراة الآن وسط حضور جماهيري كبير من بملعب مدينة سوسة في حضور جماهيري يتخطي الـ 25 ألف متفرج.