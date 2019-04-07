يلا شوت LIVE TV مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي بث مباشر اليوم Yalla shoot اونلاين| تابع لايف...

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي بث مباشر Yalla shoot اونلاين، يستقبل نادي النجم الساحلي على ملعبه الأوليمبي بسوسة اليوم غريمه الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تنطلق مساء اليوم الأحد السابع من ابريل، وسنوفر لكم رابط يلا شوت بث مباشر النجم الساحلي والهلال السوداني بدون تقطيع.

النجم الساحلي والهلال بث مباشر كورة اونلاين، يبدأ توقيت مشاهدة مباراة الهلال والنجم اليوم في الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة اللقاء حصرياً عبر قناة bein sport hd1، ويتولى التعليق على المواجهة سوار الذهب وعصام الشوالي، وهي مواجهة عربية خالصة ينتظر منها الكثير.

مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي بث مباشر kora live، ويستعد فريق لنجم الساحلي لهذا اللقاء على أرضية ميدانه الذي سيكون مطالب من خلاله بالانتصار، ويغيب عن النجم الساحلي في هذا اللقاء كلاً من الثنائي مالك بعيو ووجدي كشريدة بسبب تعرض الثنئي لإصابات عضلية، لكن سيكون هناك عدد من العناصر القادرة على تعويضهم خلال تلك المواجهة.

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يلا شوت الهلال والنجم الساحلي بث مباشر، احتل الهلال السوداني صدارة مجموعته الثالثة برصيد 11 نقطة، والتي ضمت أندية ناكانا الزامبي، اشانتي كوتوكو الغاني، زيسكو يونايتد، في حين احتل نادي النجم الساحلي المركز الثاني في مجموعته الثانية خلف مواطنه الصفاقسي التونسي برصيد عشر نقاط، ليلتقيا في الدور ربع النهائي من الكونفيدرالية وجهاً لوجه، وسنوفر لكم رابط بث مباشر مباراة الهلال والنجم الساحلي.

الهلال والنجم الساحلي بث مباشر

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