الهلال والنجم بث مباشر Hilal Sudan | رابط مشاهدة مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي...

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الهلال والنجم بث مباشر

الدور ربع النهائي، تأهل به ثمانية فرق، وهم نادي نكانا الزامبي، ونادي غورماهيا الكيني، ونادي النجم الساحلي التونسي، ونادي حسنية أكادير من المغرب، وكذلك نادي الصفاقسي التونسي ونادي نهضة بركان من المغرب، ونادي الهلال السوداني، وأخيرًا نادي الزمالك المصري، وتقام مباريات دور الثمانية بنظام الذهاب والعودة، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات.

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إحصائيات نادي الهلال السوداني

يعتبر وليد بخيت حامد سجل ستة أهداف، واللاعب محمد مختار بشة سجل هدف واحد، واللاعب أدريس بامبو سجل هدف واحد، ونادي الهلال السوداني سجل 13 هدف.

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إحصائيات نادي النجم الساحلي

يعتبر هدافو نادي النجم الساحلي اللاعب إيهاب المساكلي الذي سجل هدفين، واللاعب صدام بن عزيزة سجل هدفين، واللاعب ماهر هناشي سجل هدفين، واللاعب حمدي النقاز صنع هدف واحد، وسجل نادي النجم الساحلي تسعة أهداف بالبطولة.

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بطاقة المباراة

الهلال والنجم يلا شوت

كأس الكونفدرالية الأفريقية

ربع النهائي

على الملعب الأولمبي بسوسة

تحكيم رضوان جيد

تعليق عصام الشوالي وسوار الذهب

مباراة الذهاب اليوم

موعد المباراة اليوم الأحد 7 أبريل 2019

توقيت المباراة الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساءًا بتوقيت السعودية

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 1

البث المباشر

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