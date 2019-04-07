beIN لايف بث مباشر مباراة الزمالك وحسنية أغادير يلا شوت الجديد كورة ستار kora live رابط الاسطورة...

بث مباشر مباراة الزمالك وحسنية أغادير يلا شوت الجديد اليوم كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أكادير كورة اون لاين يوتيوب kora live الزمالك بث مباشر بدون تقطيع، يخوض اليوم فريق نادي الزمالك مواجهة صعبة حين يلتقي على ملعب أدرار مع مضيفه نادي حسنية أغادير المغربي في ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الافريقي الكونفدرالية حيث يسعى الزمالك لتحقيق نتيجة ايجابية تريحه في مباراة العودة والتي من المقرر أن تُلعب يوم الأحد من الاسبوع المقبل في السويس على ملعب الجيش.

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بث مباشر الزمالك اليوم يلا شوت بث مباشر الزمالك وحسنية أغادير كورة أون لاين yalla shoot رابط مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير المغربي كورة ستار الاسطورة الزمالك مباشر، ويسعى كريستيان جروس لفرض كلمة الزمالك اليوم منذ بداية المباراة حيث خاض الفريق مرانه أمس على ملعب المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة وهو نفس نوعد انطلاقة المباراة اليوم وأكد المدير الفني للفريق المصري أنه قد قام بتجهيز بديل فرجاني ساسي الذي يغيب عن هذه المباراة للايقاف.

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كورة ستار كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير بث مباشر اليوم livehd7 الاسطورة مباراة الزمالك بث مباشر اليوم bein sport، ويأمل جمهور الزمالك بشدة في احراز تلك البطولة الافريقية حتى يعود النادي لمحافل التتويج القاري بعد ابتعاده عنها لفترة كبيرة من بداية هذه الألفية لاسيما المستويات الفنية العالية التي يقدمها الفريق هذا الموسم والتي أسفرت عن احتلال النادي للمركز الأول في بطولة الدوري المحلية ومجموعته في الكونفدرالية.

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سيتم اضافة البث الخاص بالمباراة قبل بدايتها

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