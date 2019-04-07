المقاصة: لا نية لتأجيل لقاء الأهلي.. ولم يطالبنا أحد بذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

نفى نادي مصر للمقاصة، وجود أي نية لدى النادي من أجل تأجيل مواجهة الفريق أمام الأهلي في الدوري الممتاز، موضحًا أن حامل اللقب لم يطلب الأمر من الأساس.

وقال المركز الإعلامي لنادي مصر للمقاصة اليوم الأحد: "مباراة الأهلي والمقاصة في موعدها الأربعاء، ولا نية نهائيًا للتأجيل من الفريقين."

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ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن مصر للمقاصة لن يمانع تأجيل مباراة الأهلي في الدوري الممتاز المقرر لها 10 إبريل الجاري.

وأوضح المركز الإعلامي ردًا على هذه التقارير: "لا الأهلي طلب التأجيل.. ولا المقاصة طلب.. واتحاد الكرة رافض أي تأجيل."

وشهدت الساعات الماضية أحاديث بشأن إمكانية تأجيل لقاء الأهلي والمقاصة ليتفرغ الأحمر لمواجهة إياب دوري الأبطال أمام صنداونز بعدما خسر بنتيجة ثقيلة خارج الأرض بخماسية نظيفة.