آرسنال يسقط في فخ إيفرتون بمشاركة النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

خسر آرسنال أمام مضيفه إيفرتون بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جوديسون بارك" مساء الأحد، في الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي.

ويدين إيفرتون بالفضل في الفوز إلى لاعبه فيل جاجيلكا، الذي سجل هدف المباراة في الدقيقة العاشرة.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد آرسنال عند 63 نقطة ليظل في المركز الرابع خلف توتنهام صاحب المركز الثالث بـ64 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، رفع إيفرتون رصيده إلى 46 نقطة إيفرتون ليحتل المرتبة التاسعة بجدول ترتيب البريميرليج.

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وتعد هذه الخسارة هي السابعة لأرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 19 مباراة والتعادل في ست، فيما يعد هذا الفوز هو الثالث عشر لإيفرتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 13 مباراة والتعادل في سبع.

وشارك الدولي المصري محمد النني منذ بداية المباراة بشكل أساسي، مدونًا ظهوره السادس في الدوري الإنجليزي هذا الموسم والثالث أساسيًا.

وخاض النني الشوط الأول قبل أن يستبدله المدرب يوناي إيمري بين شوطي المباراة.

وبات هذا الظهور الأساسي الأول لصاحب الـ26 عامًا خارج الديار في بريميرليج منذ 15 إبريل 2018، حين شارك في خسارة آرسنال أمام مضيفه نيوكاسل (2-1) في الموسم الماضي (2017-18).

تشكيل آرسنال: لينو، موستافي، سوكراتيس، مونريال، مايتلاند لينس، النني، جندوزي، كولاسيناك، أوزيل، مخيتاريان، ولاكازيت.