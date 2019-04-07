كهربا يُنهي برنامجه التأهيلي ويعلن جاهزيته لمواجهة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أنهى محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب الزمالك، تنفيذه البرنامج التأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس من أجل العودة للمباريات مجددًا.

كهربا كان قد استبعد من مواجهة حسنية أغادير المغربي في المباراة المقرر لها مساء اليوم ضمن ذهاب دور الثمانية من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

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وأفاد مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، أن اللاعب أصبح جاهزًا للعودة لمباريات الفريق حيث سيكون قرار مشاركته أمام المصري البورسعيدي متوقف عند جروس.

ويواجه الزمالك عقب عودته من المغرب فريق المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل صدارة الدوري برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن بيراميدز والذي يحتل المركز الثالث.