محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
وجه بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب إفريقي، رسالة للاعبيه عقب الفوز على الأهلي بخمسة أهداف دون رد، قائلاً :"الأمر سيكون صعبًا في لقاء الإياب، علينا أن نكون هادئين".
وأضاف المدير الفني لفريق صنداونز في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز" الجنوب إفريقية، :"أنا لست أحمق، على فريقي أن يكون هادئًا حتى نصل لمباراة نصف النهائي".
وتابع :"الفوز بنتيجة 5-0 نادرة، المنافس سيتعرض للضغط في لقاء الإياب أملاً في تسجيل هدف مبكر لكن سندفع بالثنائي فاكاماني ماهلامبي (باكا) وليبوهانج مابوي أملاً في تسجيل هدف مبكر وتصعيب الأمور على الأهلي".
وواصل مدرب صنداونز تصريحاته :"يجب أن نضاعف من جهودنا في لقاء الإياب، وإذا خسرنا سنكون بسبب موقفنا والطريقة التي لعبنا بها".
وكان الأهلي تلقى خسارة قاسية خارج ملعبه بخمسة أهداف دون رد على يد صنداونز، ليكون الأحمر مطالبًا بالفوز بفارق ستة أهداف بلقاء الإياب.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بدور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب بالاسكندرية.
جدير بالذكر أن الفائز من هذه المباراة سيواجه في نصف النهائي الفائز من مواجهة الوداد البيضاوي المغربي وحوريا كوناكري الغيني.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب صنداونز: سنصعب المهمة على الأهلي في الإياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.