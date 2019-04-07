بنزيمة يُعدل من مخططات “زيدان”

نجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في مواصلة التألق من خلال تسجيل هدفين في شباك إيبار مساء السبت في الدوري الاسباني.

بنزيمة وصل للهدف رقم 26 في مختلف المسابقات بالموسم الحالي على بعد هدفين فقط من أفضل موسم في تاريخه موسم 2015/2016.

ووفقا لصحيفة “آس” زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد كان ينوي التعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعزيز صفوف الفريق لكن تألق بنزيمة دفع النادي للتراجع عن هذا القرار.

ويرى ريال مدريد أنه من الأنسب التركيز على ضم لاعبين وسط بقيمة بول بوغبا وايدين هازارد لمساعدة بنزيمة على تسجيل الأهداف بجانب منح الفرصة للثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس واللاعب الإسباني الشاب ماركو أسينسيو وكذلك مواطنه لوكاس فاسكيز.