يوفنتوس يحسم موقف كريستيانو رونالدو أمام قاهر ريال مدريد

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، إلى تدريبات الفريق، اليوم الأحد، عقب تعافيه من الإصابة الأخيرة التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا يورو 2020.

وكشف موقع "فوتبول إيطاليا"، أن كريستيانو رونالدو قد شارك في تدريبات يوفنتوس صباح اليوم، مع زملائه، مما يؤكد على جاهزيته لخوض

لقاء أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وأكد الموقع على أن رونالدو تعافي بشكل كامل من الإصابة بعما خضع لعمل مكثف مع اخصائي العلاج الطبيعي داخل النادي.

واشار الموقع إلى أن هناك شكوك كبيرة تحوم حول مشاركة إيمري تشان بسبب إصابة في

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الكاحل تعرض لها خلال الفوز على ميلان 2-1 بالدوري.

وسيخضع إيمري تشان لمزيد من الاختبارات على مدار الأيام القليلة القادمة لتحديد موقفه من لقاء أياكس يوم الاربعاء المقبل.

ويستعد نادي يوفنتوس الإيطالي بمشاركة كريستيانو رونالدو لمواجهة أياكس أمستردام الهولندي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان اياكس قد اطاح بنادي ريال مدريد الإسباني في دور الـ16 من البطولة بعد التغلب عليه برباعية مقابل هدف على أرضه ووسط جماهيره.