شاهد.. خيتافي يحقق فوزًا صعبًا أمام أتلتيك بيلباو في الليجا

نجح فريق خيتافي في الفوز على أتلتيك بيلباو، بهدف دون رد علي ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز ضمن منافسات الاسبوع الـ31 من الدوري الاسباني "الليجا". الاسبوع الـ31 من الدوري الاسباني "الليجا". سجل أنجيل رودريجيز هدف المباراة الوحيد والفوز في الدقيقة 78. وبتلك النتيجه رفع خيتافي رصيده الي النقطة في المركز 4 بينما، توقف رصيد اتليتكو بلباو عند 43 نقطة في المركز الثامن. Advertisements

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