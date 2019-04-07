المنيا يهزم الشرقية وبتأهل للمربع الذهبي بدوري الصم

تأهل منتخب المنيا للمربع الذهبي بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثانية عقب تغلبه علي منتخب الشرقية بهدف نظيف، ضمن منافسات المجموعة الأولي لدور الثمانية بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثانية، والمقام بالمدينة الشبابية بابي قير بالإسكندرية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، من

خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوي القدرات والهمم)، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة والتي أعدتها لذوي الاحتياجات الخاصة هذا العام.

احرز اللاعب عبدالرحمن علي محمد من المنيا

صاحب القمص رقم 32 الهدف الأول في الدقيقة 26 من الشوط الثاني ليحصد منتخب المنيا 9 نقاط كاملة ويصعد في المركز الأول ليتقابل مع صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية.

تجدر الإشارة إلي أن المجموعة الأولي تضم محافظات "المنيا، الغربية، الشرقية، اسوان" وجاءت المنيا في المركز الأول والغربية في المركز الثاني والشرقية في المركز الثالث واسوان في المركز الرابع.