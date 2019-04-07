لاعب الأهلي السابق يسخر من الأحمر بعد خماسية صن داونز

هاجم محمد عمارة لاعب النادي الأهلي السابق، لاعبي الأحمر ومارتن لاسارتي المدير الفني، بعد الخسارة القاسية أمام صن داونز بخماسية نظيفة، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأبدى عمارة تعجبه لعدم ظهور علي معلول ورمضان صبحي خلال المباراة واختفاءهم بشكل غريب.
وأضاف: " سيناريو مباراة الأهلي و صن داونز غريب جدا ونتيجة لم يتوقعها أحد، بل توقعت خسارة الأهليبهدفين، لأنني تابعت صن داونز، فهو فريق قوي يتسم بالهدوء وامتلاك مجموعة من اللاعبين المهاريين".
وتهكم قائلًا: " أين علي معلول؟ المباريات الثقيلة تظهر اللاعبين الكبار، ففي مباراة الاتحاد لم يكن معلول مؤثرا أو موجودا قبل الدقيقة الأخيرة، ورمضان صبحي من المفترض أن يكون أكثر تأثيرا، وحسين الشحات
وتابع: " كنت قلقا منذ بداية البطولة بسبب النتائج الخارجية للأهلي، بالتالي المؤشرات تقول إن الأهلي ضعيف خارج ملعبه".
وأشار: " تخوفت من المباراة ، لكن الخسارة بالخمسة لم يتوقعها أكثر المتشائمين، الجهاز الفني يتحمل المسؤولية مع اللاعبين، المباراة تحولت إلى تقسيمة في ملعب كرة خماسية".
وأتم: "النتيجة كادت أن تكون كارثية، لابد من مراجعة الإدارة لحساباتها في اختيار اللاعبين، والتشاور مع المدرب في الصفقات".
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