وزارة الشباب والرياضة تنظم برنامج المدير المحترف النسخة الثالثة

تنظم الادارة العامة للتسويق الرياضي بوزارة الشباب والرياضة النسخة الثالثة من برنامج مدير التسويق الرياضي المحترف تحت رعايةالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 28إلى 30 ابريل الجاري

يحاضرفي البرنامج مجموعة من المتخصصين في التسويق الرياضي ويدرس بالبرنامج شخصيات عربية وأفريقية وممثلي لبعض الاندية والاتحادات المصرية على أن يتم اختيار أفضل5مشاركين في البرنامج للاستعانة بهم في اعداد الكوادر بمحافظات مصر المختلفة .

ويمنح المشاركين بالبرنامج شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة وللتسجيل البرنامج من خلال الرابط http://emys.gov.eg/sports-marketing ويمنح العاملين بالمؤسسات الرياضية والشبابية والطلاب بكافة الجامعات المصرية تخفيض 50% على الاشتراك بالبرنامج