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وزارة الشباب والرياضة تنظم برنامج المدير المحترف النسخة الثالثة

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تنظم الادارة العامة للتسويق الرياضي بوزارة الشباب والرياضة النسخة الثالثة من برنامج مدير التسويق الرياضي المحترف تحت رعايةالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 28إلى 30 ابريل الجاري

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يحاضرفي البرنامج مجموعة من المتخصصين في التسويق الرياضي ويدرس بالبرنامج شخصيات عربية وأفريقية وممثلي لبعض الاندية والاتحادات المصرية على أن يتم اختيار أفضل
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5مشاركين في البرنامج للاستعانة بهم في اعداد الكوادر بمحافظات مصر المختلفة .

ويمنح المشاركين بالبرنامج شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة وللتسجيل البرنامج من خلال الرابط http://emys.gov.eg/sports-marketing ويمنح العاملين بالمؤسسات والشبابية والطلاب بكافة الجامعات المصرية تخفيض 50% على الاشتراك بالبرنامج

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