شاهد.. أرسنال بمشاركة النني يسقط أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ايفرتون الانتصار علي نظيره ارسنال بهدف دون رد، في المبارة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاحد، على ملعب "جوديسون بارك" ضمن منافسات الاسبوع ال33 منالدوري الانجليزي.
سجل هدف اللقاء فيل جاجييلكا في الدقيقة 10 من المباراة. لينتهي اللقاء بفوز إيفرتون على أرسنال بهدف نظيف.
الجدير بالذكر أن النني شارك في المباراة منذ بدايتها، قبل ان يخرج قبل بداية الشوط الثاني.
ووبتلك النتيجه يرتفع رصيد ايفرتون الي النقطة 46 يحتل بيها المركز الـ9 بينما توقف رصيد ارسنال عند النقطة 63يحتل بيها المركز الرابع.
شاهد الهدف..
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