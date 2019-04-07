فيفا وبايرن ميونيخ يحتفل بعيد ميلاد ريبيري

يحتفل اليوم النجم الفرنسي بلال ريبيري بعيد ميلاد الـ36 حيث نجح في تحقيق العديد من البطولات وحرم من الفوز بلقب الافضل في العالم بالرغم من تحقيق العديد من البطولات ويعد الأسطور بنادي بايرن ميونيخ، والمرشح للرحيل عن الفريق بعد مرور 12عام.

وحرص الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على تهنئة اللاعب بعيد ميلاده.

بولوني 2000/2002

بدأ النجم الفرنسي مشوار مع فريق بولوني عام 2000 واستمر معاهم لمدة عامين شارك مع الفريق في 28 مبارة سجل خلالها 6 أهداف.

ثم انتقل إلى فريق أولمبيك أليس 2003/2004

استطاع ان يشارك مع الفريق في موسم واحد قبل ان يرحل حيث شارك في 19مبارة استطاع ان يسجل هدف واحد ثم يرحل عن الفريق

بريست 2004/2003

شارك مع الفريق في موسم واحد في 35مبارة سجل خلالها 3اهداف

ميتز 2004/2005

انتقل إلى فريق في موسم 2004 وشارك مع الفريق في 20 مبارة وسجل هدف واحد

جالطا سراي

وفي عام 2005 انتقل الي الدوري التركي غلطة سراي لاعب للفريق لمدة 6اشهر نجح خلالها في الفوز بكاس تركيا وشارك في 14 مبارة .

Advertisements

مارسيليا

نجح النادي الفرنسي في ضم لصفوف الفريق ليشارك مع الفريق علي مدار عامين 60 مبارة سجل خلالها 11هدف.

بايرن ميونيخ

نجح بايرن في ضم ربيري في 2007 مقابل 25 مليون يورو ونجح الاعب في الحصول علي العديد من البطوزلات مع الفريق منها الثلاثية التاريخية في 2013.

حقق لقب الدوري الالماني في 8مرات ونجح في الحصول علي كاس المانيا في 3 مناسبات.

كأس الدوري الألماني في 2007

كأس السوبر الألماني في 2013

دوري الأبطال مرة واحدة في 2013

السوبر الأوروبي في 2013

كاس العالم الأندية 2013

ام علي المستوي الدولي شارك في 81 عام نجح خلالها في تسجيل 16هدف.

وحصل علي الوصيف في 2006 كاس العالم وشارك في فضيحة فرنسا الشهيرة بكاس العالم 2010