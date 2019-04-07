فيفا وبايرن ميونيخ يحتفل بعيد ميلاد ريبيري

يحتفل اليوم النجم الفرنسي بلال ريبيري بعيد ميلاد الـ36 حيث نجح في تحقيق العديد من البطولات وحرم من الفوز بلقب الافضل في العالم بالرغم من تحقيق العديد من البطولات ويعد الأسطور بنادي بايرن ميونيخ، والمرشح للرحيل عن الفريق بعد مرور 12عام.
وحرص الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على تهنئة اللاعب بعيد ميلاده.
بولوني 2000/2002
بدأ النجم الفرنسي مشوار مع فريق بولوني عام 2000 واستمر معاهم لمدة عامين شارك مع الفريق في 28 مبارة سجل خلالها 6 أهداف.
ثم انتقل إلى فريق أولمبيك أليس 2003/2004
استطاع ان يشارك مع الفريق في موسم واحد قبل ان يرحل حيث شارك في 19مبارة استطاع ان يسجل هدف واحد ثم يرحل عن الفريق
بريست 2004/2003
شارك مع الفريق في موسم واحد في 35مبارة سجل خلالها 3اهداف
ميتز 2004/2005
انتقل إلى فريق في موسم 2004 وشارك مع الفريق في 20 مبارة وسجل هدف واحد
جالطا سراي
وفي عام 2005 انتقل الي الدوري التركي غلطة سراي لاعب للفريق لمدة 6اشهر نجح خلالها في الفوز بكاس تركيا وشارك في 14 مبارة .
مارسيليا
نجح النادي الفرنسي في ضم لصفوف الفريق ليشارك مع الفريق علي مدار عامين 60 مبارة سجل خلالها 11هدف.
بايرن ميونيخ
نجح بايرن في ضم ربيري في 2007 مقابل 25 مليون يورو ونجح الاعب في الحصول علي العديد من البطوزلات مع الفريق منها الثلاثية التاريخية في 2013.
حقق لقب الدوري الالماني في 8مرات ونجح في الحصول علي كاس المانيا في 3 مناسبات.
كأس الدوري الألماني في 2007
كأس السوبر الألماني في 2013
دوري الأبطال مرة واحدة في 2013
السوبر الأوروبي في 2013
كاس العالم الأندية 2013
ام علي المستوي الدولي شارك في 81 عام نجح خلالها في تسجيل 16هدف.
وحصل علي الوصيف في 2006 كاس العالم وشارك في فضيحة فرنسا الشهيرة بكاس العالم 2010
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