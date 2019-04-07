علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على الأخبار التي ربطته بتدريب فريق بايرن ميونخ الألماني الموسم المقبل، خلفًا للكرواتي نيكو كوفاتش.
وقال كلوب في حواره مع صحيفة "فيلت" الألمانية: "تدريبي لبايرن ميونيخ عقبانتهاء عقدي مع ليفربول؟ لا أعرف مازلت مع ليفربول وهناك طريق طويل لأقطعه معهم".
وأضاف: "أنا سعيد تمامًا مع ليفربول، لا أشعر أن مشواري معهم قد أنتهى
وأتم" كرة القدم تعتمد على ذلك: يجب أن تكون الفرصة مناسبة، و يجب أن يكون التوقيت مناسبًا".
وكانت قد أنتشرت تقارير في الفترة الماضية، تؤكد رغبة إدارة النادي البافاري في التوقيع مع مدرب الألماني للموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول إلى بايرن ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.