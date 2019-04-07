كلوب يحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول إلى بايرن ميونخ

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على الأخبار التي ربطته بتدريب فريق بايرن ميونخ الألماني الموسم المقبل، خلفًا للكرواتي نيكو كوفاتش.

وقال كلوب في حواره مع صحيفة "فيلت" الألمانية: "تدريبي لبايرن ميونيخ عقب

انتهاء عقدي مع ليفربول؟ لا أعرف مازلت مع ليفربول وهناك طريق طويل لأقطعه معهم".

وأضاف: "أنا سعيد تمامًا مع ليفربول، لا أشعر أن مشواري معهم قد أنتهى

لدي عقد معهم حتى 2022، ومازال هناك مشوار طويل معهم".

وأتم" كرة القدم تعتمد على ذلك: يجب أن تكون الفرصة مناسبة، و يجب أن يكون التوقيت مناسبًا".

وكانت قد أنتشرت تقارير في الفترة الماضية، تؤكد رغبة إدارة النادي البافاري في التوقيع مع مدرب الألماني للموسم المقبل.