رمضان درويش يتأهل للمنافسة على برونزية الجائزة الكبرى للجودو

تأهل البطل رمضان درويش لاعب منتخب مصر للجودو إلى مباراة المنافسة على الميدالية البرونزية في منافسات وزن 100 كجم في بطولة الجائزة الكبرى للجودو المقامة حاليًا وزن 100 كجم في بطولة الجائزة الكبرى للجودو المقامة حاليًافي تركيا. وتفوق رمضان على لاعب فرنسا في المباراة القوية والمثيرة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين ليتأهل للمنافسة على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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