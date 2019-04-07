مدرب الإسماعيلي: الظلم التحكيمي سبب السقوط أمام بيراميدز

قال محمد محسن أبو جريشة، المدرب العام للنادي الإسماعيلي، أن الفريق تعرض لظلم بعد طرد اللاعب محمد مجدى مدافع الدراويش، لعرقلته لبينافينتى داخل منطقة الجزاء.
خلال مباراة بيراميدز التى انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهدافمقابل هدف، وذلك في إطار منافسات الدوري الممتاز.
وأضاف أبوجريشة، أننا أغلقنا ملف مباراة بيراميدز، وعلينا النظر إلى مباراة الجونة المقبلة.
وأتم حديثه، يجب على اللاعبين عدم
ويستعد الفريق لملاقاة الجونة المحدد لها يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات الدورى الممتاز.
ويحتل الإسماعيلى المركز الثامن برصيد 35 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.
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