أرسنال يتلقى هزيمة من إيفرتون بهدف في الدوري الانجليزي





تلقى فريق أرسنال، اليوم الأحد، هزيمة من مضيفه إيفرتون بهدف نظيف في الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).



وبذلك، ارتفع رصيد إيفرتون إلى 46 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 63 نقطة في المركز الرابع، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 82 نقطة.



ويدين إيفرتون صاحب الأرض والجمهور بالفضل إلى فيل جاغيلكا الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة العاشرة.



وفشلت بعدها جميع محاولات أرسنال في إدراك التعادل، ليخرج أصحاب الأرض والجمهور فائزين بالثلاث نقاط.



ويعد انتصار اليوم هو الأول لإيفرتون على أرسنال منذ 3 أعوام وتحديدا منذ عام 2016 عندما فاز وقتها على أرضه ووسط جمهوره بهدفين لهدف.