رياضة | نهضة بركان يصعق جورماهيا ويضع قدما بنصف نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهضة بركان يصعق جورماهيا ويضع قدما بنصف نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق نهضة بركان المغربي، فوزا غاليا على جورماهيا الكيني على ملعب الأخير في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وافتتح نهضة بركان النتيجة في الدقيقة 24 بهدف من نيران صديقة من لاعب جورماهيا فرانسيس، أما الهدف الثاني فسجله بكر الهلالي في الدقيقة 59.

ووضع فريق بركان قدما في نصف النهائي حيث يحتاج للتعادل في مباراة العودة على أرضه في المغرب يوم الأحد المقبل.