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رياضة | أهداف مباراة - إيفرتون 1 × 0 آرسنال | الدوري الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - إيفرتون 1 × 0 آرسنال | والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0

x
15:05

1

إيفرتون

الدرجة الأولى

بلد الوليد

0

x
16:15

0

إشبيلية

ريال بيتيس

-

x
20:45

-

فياريال

الدرجة A

لاتسيو

0

x
18:00

0

ساسولو

إنتر ميلان

0

x
18:00

0

أتلانتا

نابولي

-

x
20:30

-

جنوى

الدوري الألماني

أوجسبورج

0

x
15:30

3

هوفنهايم

بوروسيا مونشنغلادباخ

0

x
18:30

0

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي

نيس

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0

x
17:00

0

مونبلييه

باريس سان جيرمان

-

x
21:00

-

ستراسبورج

الممتاز

إنبي

0

x
17:30

0

الداخلية

بتروجت

0

x
17:30

0

الاتحاد السكندري

حرس الحدود

-

x
20:00

-

سموحة

الكونفدرالية الإفريقية

نكانا

2

x
15:00

1

الصفاقسي

جورماهيا

0

x
15:00

2

نهضة بركان

النجم الساحلي

0

x
18:00

0

الهلال السوداني

حسنية أغادير

-

x
21:00

-

الزمالك

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