رياضة | بمشاركة النني.. إيفرتون يهزم أرسنال بهدف وحيد في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة النني.. إيفرتون يهزم أرسنال بهدف وحيد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي إيفرتون في تحقيق الفوز على فريق أرسنال، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جاغليكا مدافع إيفرتون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 10 من الشوط الأول، وشارك محمد النني في أحداث المباراة منذ البداية، ولكنه استبدل بين الشوطين ونزول ارون رامسي بديلا له.

ورفع إيفرتون رصيده من النقاط إلى 46 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق أرسنال في المركز الرابع برصيد 63 نقطة.