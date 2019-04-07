رياضة | رسميا.. سيراميكا كليوباترا يواجه جمهورية شبين في بتروسبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. سيراميكا كليوباترا يواجه جمهورية شبين في بتروسبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوياترا، أن استاد بتروسبورت سيستضيف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أمام جمهورية شبين في الثالثة عصر الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين لدوري الدرجة الثانية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم طالب كليوباترا بتحديد ملعب مواجهة شبين، وذلك بسبب انشغال استاد عثمان أحمد عثمان بلقاء لنادي المقاولون العرب في نفس يوم مباراة كليوباترا وجمهورية شبين.

ووجه البطاوي الشكر إلى مسئولي ملعب بتروسبورت على الموافقة على استضافة المباراة، مشددا على أنه تلقى موافقة رسمية من الاستاد، وإخطارا رسميا من اتحاد الكرة بإقامة المباراة على ملعب بتروسبورت.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد ٤٧ نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن نادي مصر صاحب المركز الأول.