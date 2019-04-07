رياضة | فروسينوني ينتزع فوزا من فيورنتينا بالدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فروسينوني ينتزع فوزا من فيورنتينا بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع فروسينوني، فوزًا قاتلاً (1-0) أمام مضيفه فيورنتينا في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي أقيمت الأحد على ملعب أرتيميو فرانكي، في الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.

وبعد أن كادت تنتهي المباراة بالتعادل السلبي، تمكَّن الضيوف من تسجيل هدف اللقاء الوحيد (84) بفضل هدف قاتل من توقيع دانيل كيوفاني، عقب تلقيه تمريرة عرضية قصيرة من أندريا بينامونتي.

بهذا الفوز، رفع فروسينوني رصيده لـ23 نقطة بالمركز الـ19، في حين تجمد رصيد فيورنتينيا عند 39 نقطة في المركز العاشر.

ويتصدر يوفنتوس، الدوري الإيطالي بـ84 نقطة، بفارق 21 نقطة عن نابولي الوصيف الذي يستضيف جنوى الأحد ضمن منافسات نفس الجولة.