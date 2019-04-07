رياضة | فضيحة جنوب إفريقيا.. صور مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة جنوب إفريقيا.. صور مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإنجليزي أرسنال 0 x

15:05 1 إيفرتون الدوري الإسباني الدرجة الأولى بلد الوليد 0 x

16:15 0 إشبيلية ريال بيتيس - x

20:45 - فياريال الدوري الإيطالي الدرجة A لاتسيو 0 x

18:00 0 ساسولو إنتر ميلان 0 x

18:00 0 أتلانتا نابولي - x

20:30 - جنوى الدوري الألماني أوجسبورج 0 x

15:30 3 هوفنهايم بوروسيا مونشنغلادباخ 0 x

18:30 0 فيردر بريمن الدوري الفرنسي نيس Advertisements 0 x

17:00 0 مونبلييه باريس سان جيرمان - x

21:00 - ستراسبورج الدوري المصري الممتاز إنبي 0 x

17:30 0 الداخلية بتروجت 0 x

17:30 0 الاتحاد السكندري حرس الحدود - x

20:00 - سموحة الكونفدرالية الإفريقية نكانا 2 x

15:00 1 الصفاقسي جورماهيا 0 x

15:00 2 نهضة بركان النجم الساحلي 0 x

18:00 0 الهلال السوداني حسنية أغادير - x

21:00 - الزمالك

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